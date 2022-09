Agrigento, altro grosso furto d'appartamento

Sono riusciti a penetrare, dopo avere rotto una finestra, in una casa di campagna di Montaperto, approfittando della momentanea assenza dei padroni di casa, e hanno arraffano e portato via strumenti musicali, pezzi di argenteria, diverse macchine fotografiche, orologi di marca, e monili d’oro. Ad agire almeno due ladri.

Il danno provocato non è stato ancora quantificato. A presentarsi alla caserma “Anghelone”, è stata la proprietaria dell’abitazione, una cinquantaduenne, agrigentina. La donna ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti per furto. I poliziotti della sezione Volanti hanno subito avviato le indagini per provare ad identificare gli autori del colpo.

Uno dei primi passaggi è stato, forse anche inevitabilmente, quello di verificare l’eventuale presenza degli impianti di videosorveglianza lungo la strada. Non filtrano indiscrezioni al riguardo.

