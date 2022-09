Agrigento, anziani coniugi abbindolati e derubati

Ad Agrigento, al Villaggio Mosè, nei pressi del Viale Leonardo Sciascia, è accaduto che una donna si è presentata a casa di una coppia di anziani, di 82 e 79 anni. “Buongiorno, sono la donna delle pulizie di una vicina”. “Prego, si accomodi, le offriamo un caffè”. Lei ha approfittato poi di un attimo di distrazione dei due coniugi, è entrata in camera da letto e ha rubato 6 anelli in oro, per un valore di circa 4mila euro, e 500 euro in banconote da 50. Loro poi hanno denunciato il furto ai Carabinieri. Indagini in corso.

