Agrigento, cambia ancora la Ztl in via Atenea

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, recependo le lamentele dei commercianti della via Atenea, ha modificato gli orari di accesso alla Zona a traffico limitato in via Atenea. A dire il vero, il primo cittadino, ha accolto l'interrogazione urgente presentata dal consigliere comunale di Fdi, Gerlando Piparo, che aveva invitato l'amministrazione comunale a correre ai ripari visto che la Ztl così come era stata formulata aveva portato alla desertificazione del salotto cittadino. Dunque, da lunedì prossimo 4 luglio fino al 30 settembre, tutti i giorni, tranne domenica e festivi, semaforo rosso dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle 16,30 alle ore 02. Domenica e festivi divieto di accesso dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 17 alle ore 02.

