Agrigento capitale della cultura 2025, la tecnologia e le tradizioni al servizio dei turisti

Lo studio Multimedia Digital di Giovanni Parisi ha predisposto un pacchetto di progetti multimediali per rilanciare il turismo ad Agrigento, aderendo al progetto “Agrigento capitale della cultura 2025”

il pacchetto prevede 3 mostre multimediali: la prima su Akragas nel 480 a.c. , una full immersion - come spiega lo stesso Parisi - a 360 gradi in 4k di un video che illustra Akragas come era ai tempi di Terone”. Poi ci saranno le sagome dei personaggi storici di Agrigento dalla sua fondazione a oggi: in tutto 40 sagome multimediali a grandezza naturale con audio. Poi c’è “Agrigento 2600 anni di storia”, un percorso multimediale della storia di Agrigento dalla fondazione ai giorni nostri”.

Inoltre è prevista anche la realizzazione di un plastico in scala 1:100 della Valle dei Templi come era nel 480 a. C (22 metri per 5) in in zucchero con la collaborazione dei pasticceri agrigentini. Prevista anche l’ applicazione multimediale ”4you” con tutte le informazioni su Agrigento utili al turista in 10 lingue, la distribuzione dell’almanacco Viviagrigento in due lingue in 4 volumi e 900 pagine con la storia, i monumenti, gli aspetti architettonici, le spiagge, e tutto quanto serve al cittadino e al turista per conoscere la città e la Valle dei Templi.

«I progetti – ha spiegato Giovanni Parisi – sono in fase di realizzazione e verranno messi a disposizione gratuitamente a chi vorrà, compresi gli enti preposti allo sviluppo turistico e culturale ed al comitato del progetto Agrigento capitale della cultura».

