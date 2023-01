Agrigento, Capodanno, un proiettile dentro casa

Ad Agrigento, a San Leone, nei pressi dell’Hotel Costazzurra, tra i tanti incoscienti che a Capodanno si sono divertiti a sparare, uno ha esploso colpi d’arma da fuoco, e un proiettile vagante ha perforato una persiana e si è conficcato nel muro di un appartamento. In casa fortunatamente non vi è stato nessuno. Il giorno dopo i proprietari sono rientrati nell’abitazione e si sono accorti di quanto accaduto. Indagini sono in corso da parte della Polizia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA