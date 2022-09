Agrigento, chiede di spostare la macchina e per tutta risposta viene picchiato

“Qui non può parcheggiare, sposta la macchina”. Questo, grosso modo, avrebbe detto un pensionato ottantenne, ad un agrigentino più giovane. Quest’ultimo, piuttosto infastidito, è andato in escandescenza, ed ha picchiato l’anziano. E’ accaduto nel centro storico della città dei Templi. Il pensionato, rimasto lievemente ferito, non ha fatto ricorso alle cure dei medici dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, alla polizia. Gli agenti della sezione Volanti hanno avviato le indagini per provare ad identificare l’aggressore.

