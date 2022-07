Agrigento, consegnati i lavori per riqualificare il Palazzo Filippini

Il Comune di Agrigento ha consegnato i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione strutturale del Palazzo Filippini. Le opere sono finanziate con fondi europei per 1 milione e 400mila euro, e comprendono anche allestimenti multimediali e un’aula didattica. Il completamento è previsto entro dicembre 2023. Il sindaco Franco Miccichè commenta: “Stiamo vivendo un momento storico per la nostra città. Abbiamo raggiunto il risultato di redigere il progetto esecutivo e affidare i lavori in poco tempo. Oggi siamo nelle condizioni di iniziare, abbiamo finalmente messo in moto Agenda Urbana, merito dell’ufficio speciale di progettazione della Regione Siciliana che ha redatto il progetto, e della caparbietà dell’assessore Gerlando Principato che ringrazio”.

