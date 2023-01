Agrigento, dal 5 al 12 marzo si svolgerà la Sagra del Mandorlo in fiore

Dopo tre anni di stop dovuti alla pandemia, la Sagra del Mandorlo in fiore torna ad Agrigento. La data è ufficiale: dal 5 al 12 marzo 2023. Il sindaco Franco Miccichè ha nominato consulente a titolo gratuito Giovanni Di Maida che già in passato si era occupato dell’organizzazione della manifestazione. La macchina organizzativa è partita. Gli organizzatori sono al lavoro ed il programma si dovrebbe conoscere a breve. “Vogliamo organizzare una grande festa soprattutto dopo lo stop- dice l’assessore al turismo, Costantino Ciulla-. Faremo una sagra che sicuramente farà parlare di Agrigento positivamente.”

Pubblicità

Il 65esimo Festival internazionale del folklore, e il 20esimo “Festival dei bambini del mondo” si svolgeranno in sostanza nello stesso periodo. Due le sfilate dei gruppi per la città, nelle due domeniche del 5 e del 12 marzo. A fine febbraio, comunque, si terrà il Carnevale agrigentino da realizzarsi con le scuole, prima dell’inizio della kermesse. Per effetto del cosiddetto “Decreto Gabrielli” le sfilate dei gruppi si terranno tutte nella zona del centro cittadino. Nulla da fare per le zone a valle della città, come via Manzoni e Campo sportivo. Gli spettacoli settimanali, invece, si terranno tra Palacongressi e teatro Pirandello.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA