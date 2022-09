Agrigento, denunciata discarica abusiva in via La Scala

Il vicepresidente del Codacons di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, segnala la presenza di una discarica abusiva in città, nel centro cittadino, in via La Scala, nella zona di via Imera. Di Rosa coglie l’occasione per ribadire una sua tesi, ovvero che alcuni cittadini gettano ovunque i rifiuti perché sono stanchi di effettuare la differenziata che, a sei anni dall’inizio, non ha arrecato alcun beneficio nelle bollette dei cittadini, e la città non è pulita.

