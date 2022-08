Agrigento, denunciate cinque persone, tutte imparentate fra loro, per rissa

Ad Agrigento i poliziotti della Squadra Volanti sono intervenuti in una traversa del viale Emporium, tra il Villaggio Peruzzo e San Leone, e hanno denunciato alla Procura di Agrigento per rissa cinque persone, tutte imparentate tra di loro, sorprese a picchiarsi. A scatenare l’azzuffata sarebbe stata la gestione di un’anziana familiare disabile. Schiaffi, pugni, calci e anche bastonate con una scopa. Tutti sono ricorsi alle cure mediche in ospedale, per graffi, escoriazioni e contusioni.

