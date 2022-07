Agrigento, denunciato gambiano in possesso di hashish

Ad Agrigento, in via Manzoni, i poliziotti della Squadra Volanti, indotti dall’atteggiamento sospetto, hanno sottoposto ad un controllo, con perquisizione personale, un immigrato dal Gambia di 23 anni. E’ stato sorpreso in possesso di una decina di grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. E’ stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio.

