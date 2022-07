Autonomy, Different, Equity. Sono i pannelli donati al plesso Lauricella di Agrigento dall'Accademia delle Belle Arti Michelangelo, diretta da Alfredo Prado, che continua nella sua strada per rendere decoroso ogni angolo, ogni via e ogni stabile istituzionale, non solo nella città capoluogo, ma anche in provincia. I tre pannelli donati fanno parte del progetto "Tre tavole della pace".

