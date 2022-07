Agrigento, dopo la denuncia della Codacons, il comune corre ai ripari

Quando denunciare in maniera forte fa bene. Ieri, il vicepresidente della Codacons di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, con tanto di video aveva denunciato la bruttissima situazione alla discarica di Fondacazzo. Nemmeno 24 ore la denuncia, la struttura era ridotta in pessimo stato, il sindaco di Agrigento, Francesco Micciche', ha disposto la chiusura dell’area (isola ecologica) di conferimento trasformata in discarica di qualunque rifiuto, per consentire la bonifica.

"Codacons - dice Giuseppe Di Rosa - c'è e ci sarà sempre per riportare un po'di decoro in questa città".

