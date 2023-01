Agrigento, ecco perché è fallita la rapina all'Unicredit

Ad Agrigento lo scorso 27 gennaio è stata perpetrata una tentata rapina all’Unicredit al Villaggio Mosè: due malviventi armati di pistola e, secondo testimoni, con accento spiccatamente catanese, sono irrotti nella filiale e hanno rinchiuso in un locale clienti e dipendenti. Poi però sono scappati a mani vuote per causa non accertata. Ebbene adesso è stata accertata dai poliziotti della Squadra Volanti. La direttrice della filiale, una donna di 48 anni, è stata minacciata per aprire la cassaforte. Ciò non è stato possibile perché trattasi di cassaforte ad apertura temporizzata. Al che i due se ne sono andati.

