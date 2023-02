Agrigento, finanziate verifiche sismiche nelle scuole

L’assessorato regionale alla Pubblica istruzione ha finanziato con 132.119 euro degli interventi per verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici di proprietà del Comune di Agrigento. Si tratta di un primo finanziamento dei 630.565 euro inseriti nel relativo decreto, il 569 del 26 ottobre 2022. Il sindaco, Franco Miccichè, e l’assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato, affermano: “Tali interventi seguono le verifiche già eseguite negli ultimi due anni nei cinque plessi scolastici Nuova Manhattan, Giardino Fiorito, Verga, Vincenzo Reale e Loris Malaguzzi, e nella scuola Media “Pirandello” in Via Acrone. Come preventivato, la mappatura delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici di competenza comunale, programmata ed eseguita per tempo dal geometra Vincenzo Burceri, dipendente del Comune di Agrigento, ha dato i risultati sperati”.

