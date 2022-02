Agrigento, Firetto: "Non c'è la copertura finanziaria al comune per assumere nuovi appartenenti alla Polizia municipale"

“Un altro pasticcio al Comune di Agrigento. “Abundans cautela non nocet”, la prudenza non è mai troppa. Eppure al Comune di Agrigento e solo per gettare fumo negli occhi in vista delle prossime elezioni regionali, fumo di antica e becera memoria, hanno preferito avviare il procedimento per indire una selezione pubblica per 30 agenti di polizia locale. Assunzioni! E la copertura finanziaria?”. Sono le dure parole del consigliere comunale di Agrigento ed ex sindaco, Lillo Firetto. “Poco importa se manca la copertura finanziaria e la programmazione nel piano di fabbisogno del personale-continua-. Poco importa se mancano le condizioni per la determina dirigenziale. Il bando approvato con determinazione dirigenziale fa decorrere il termine per la presentazione delle domande ESCLUSIVAMENTE dalla pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie Concorsi, che non può avvenire proprio perché non si sono ESPRESSAMENTE verificate le condizioni suddette: copertura finanziaria e programmazione nel piano di fabbisogno del personale. L’asino vola e se non vola la colpa è delle norme. Al di là di ogni battuta scherzosa- tuona Firetto- dobbiamo seriamente riflettere e comprendere che si tratta di attività amministrative di rilievo che incidono sui comportamenti delle persone e dobbiamo pretendere serietà dall’amministrazione comunale che non può permettersi errori di questo tipo. No, errori di questo tipo sono inammissibili per una pubblica amministrazione . Non giochiamo”.

