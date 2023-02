Agrigento, furto all'interno di un bar

Si intrufolano all’interno di un bar in via XXV Aprile ad Agrigento, e dopo avere rovistato dappertutto, rubano una gettoniera e il contenuto in denaro di tre slot machine. Il danno non è stato ancora quantificato. Tutto quanto durante le ore notturne mentre il bar era chiuso. Da una sommaria ricostruzione, i ladri hanno forzato una finestra, posta alle spalle dello stabile, riuscendo ad accedere all’interno dell’attività lavorativa. Hanno rovistato un po’ dappertutto, e alla fine hanno portato via la gettoniera contenente una somma in denaro, e prelevato l’intero contenuto di tre apparecchiature da gioco.

Il furto è stato scoperto, ieri mattina, dal proprietario del bar: un commerciante cinquantenne agrigentino. Subito ha dato l’allarme al centralino del 112, poi, s’è recato alla polizia, dove ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di furto. Gli agenti della sezione Volanti hanno avviato le indagini. E’ stata verificata la presenza di eventuali impianti di videosorveglianza tanto nel bar, quanto nelle immediate adiacenze. Non filtrano indiscrezioni però in merito.

