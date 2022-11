Agrigento, furto di 3mila euro in una panineria

Approfittando di un momento di confusione è riuscito ad impossessarsi di ben 3 mila euro che erano custoditi nella borsa della moglie del titolare di una panineria, e piadineria, di via Pirandello, ad Agrigento. Soldi in contanti che sarebbero serviti per pagare i fornitori. Dopo la denuncia presentata dell’esercente, al termine di alcune indagini, i poliziotti della sezione Volanti della Questura, hanno identificato il presunto responsabile del colpo.

Si tratta di un quarantenne pakistano, denunciato in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, per furto. La donna ha lasciato il denaro nella borsa, e s’è allontanata per andare in bagno. Pochi minuti, tanto è bastato al ladro per arraffare il portafogli, con il denaro, e darsela a gambe levate.

Lo stesso locale, pochi giorni dopo, ha anche subito una rapina. Tre individui a volto scoperto, e armati di coltello hanno minacciato il titolare dell’attività lavorativa, e si sono fatti consegnare quanto l’uomo aveva in cassa: appena 50 euro.

