Agrigento, il pronto soccorso rischia di essere travolto dalla quarta ondata covid (nonostante i sacrifici di medici e infermieri)

Problemi e disagi al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento che rischia di essere travolto dalla quarta ondata covid che ha colpito pesantemente il territorio.

Pubblicità

Pronto soccorso che peraltro da agosto non ha nemmeno un primario e, in attesa del concorso (dovrebbe celebrarsi il 14 gennaio), al momento è guidato dal capo della Rianimazione, il dott. Gerlando Fiorica che, ovviamente, fa i salti mortali per riuscire a seguire tutti e due i reparti. Manca però personale, medico e infermieristico, e la quarta ondata covid sta creando problemi di organizzazione.

Al momento nella medicina d’urgenza c’è un medico della Medicina, da altro medico che ha un contratto per ore al giorno e da un chirurgo. I pazienti, proprio a causa della carenza di personale e dell’aumento dei ricoveri, si accumulano ma c’è difficoltà a trovare posti liberi.

L’astanteria proprio a causa della carenza di medici è appunto spesso senza il medico, visto che quelli di turno sono impegnati nella “saletta” e cioè con i pazienti che arrivano al pronto soccorso dopo il triage. La zona “isolamento” ha quattro posti ma, ad esempio, è anche accaduto che l’isolamento, che può ospitare quattro sospetti, abbia dovuto accogliere il doppio dei pazienti e che si siano dovuti aumentare in fretta e furia i posti in medicina covid in piena notte per smaltire il pericoloso sovraffollamento. Nell’area “isolamento” ci sono solo due medici che ovviamente non possono coprire tutti i turni. E quindi in quel caso tocca al medico del pronto soccorso che deve così “vestirti” con i camici e le mascherine necessarie quando in isolamento se c’è qualche paziente problematico (circostanza ormai piuttosto comune).

Ma c’è anche un altro problema: la protezione civile non fornisce più i tamponi rapidi del vecchio tipo che davano una lettura pressoché immediata (anche se ormai sono considerati poco affidabili). Ora c’è un apparecchiatura a fluorescenza che è molto più accurato ma che ha bisogno di almeno 25 minuti per dare il responso. I tamponi che quindi non sono somministrati all’esterno del pronto soccorso come prima ma nella sala visite. Accade così che si accumulino i pazienti già dentro ma che sono “tralasciati” per via di un codice rosso, ed è accaduto che sono state scoperte positività in persone che sono state a lungo a contatto con medici infermieri ed ausiliari, la stragrande maggioranza dei quali comunque si è sottoposta alla vaccinazione. C’è talmente un alto afflusso di pazienti che per mancanza di posti alcuni sono stati messi, in condizioni non esattamente da ospedale, nel salone adiacente le sale visita e pure nella sala adibita alla gestione dei codici rossi senza contare che, non essendoci corridoi riservati, tutte le consulenze devono attraversare il pronto soccorso e l’astanteria per raggiungere i reparti, aumentando a dismisura il pericolo di contagio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA