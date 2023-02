Agrigento, in contrada Gasena il “Parco Livatino”

Ad Agrigento, sabato prossimo, 11 febbraio, nella Sala Chiaramontana del Seminario Arcivescovile, alle ore 10:30, si svolgerà una conferenza di presentazione del “Parco Livatino” in memoria del Giudice Beato e di tutte le vittime della mafia. Il Parco “Livatino” interesserà l’area adiacente la stele commemorativa dell’uccisione del Giudice in contrada Gasena lungo la statale 640. L’iniziativa è promossa dalla delegazione provinciale del Co.N.Al.Pa. (Coordinamento nazionale per gli alberi e il paesaggio) intitolata al “Beato Rosario Livatino”. Alla conferenza interverranno il presidente della delegazione Co.N.Al.Pa. di Agrigento, Domenico Bruno, poi Giovanni Lo Iacono (progettista del Parco) e Alfonso Scanio, segretario delegazione Co.N.Al.Pa. Saranno, inoltre, presenti i soci dell’Associazione.

