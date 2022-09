Agrigento, centra in pieno un cane lungo la Statale 115, perde il controllo della moto e muore

Tragedia lungo la strada statale 115, in territorio di Montallegro. Un motociclista è deceduto in seguito ad un terribile schianto avvenuto sul tratto stradale in direzione Sciacca.

La moto, secondo una prima ricostruzione, avrebbe centrato in pieno un cane che ha attraversato la carreggiata. L’impatto è stato violento e non c’è stato nulla da fare per il centauro che viaggiava a bordo di una Kawasaki 750.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i carabinieri della stazione di Montallegro e i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale.

