Agrigento, incontro alla Uil per il servizio di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione

Si è svolto, oggi, nei locali della Uil di Agrigento l'incontro volto a migliorare il servizio di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli studenti con disabilità.

Alla riunione erano presenti il Consigliere comunale di Agrigento Simone Gramaglia, il Segretario della Uil di Agrigento, Gero Acquisto, il Coordinatore Regionale UilTemp Palermo per gli Asacom , Angelo Barranca, la Segretaria Uiltemp Agrigento, Simona Manganella e il Segretario UilM Agrigento, Roberto Migliara.

Gli Operatori ASACOM per gli studenti con disabilità lavorano in sinergia con gli insegnanti di sostegno all’interno della classe, non si occupano di didattica ma di autonomia e comunicazione alternativa, assicurando ai nostri ragazzi la presenza in aula di figure specializzate che consentono di realizzare e garantire progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione.

Il Consigliere comunale Gramaglia esprime apertura e sensibilità in merito: “L'idea condivisa, quest'oggi, è quella di dare maggiore attenzione al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per poterlo rendere sempre più efficiente nell’interesse delle famiglie agrigentine che hanno diritto al meglio per i propri figli.”

La UIL, dal canto suo, tramite il segretario generale, Gero Acquisto, insieme al terzo settore e alla politica, vuole dare un input che sia determinante a rilanciare il valore culturale e sociale del sopradescritto servizio di assistenza, elevando professionalmente gli Operatori che, con impegno e passione, svolgono una mission molto delicata, e tenendo al centro la dignità dei ragazzi.

"Solo insieme - conclude Acquisto - potremo riuscire in questo progetto ambizioso".

