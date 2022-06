Agrigento, l'Aica incontra i sindacati

Si è svolto, ieri, l'incontro con il Presidente dell'assemblea dei sindaci alla presenza del presidente del CDA Castaldi e il neodirettore Generale ing. Fiorino. Le organizzazioni sindacali, hanno messo in evidenza le problematiche a cominciare dal passaggio da affitto d'azienda alla cessione d'azienda che ritengono sia quello di cui Aica ha bisogno.

"La risposta - dice Giovanni Manganella (foto) della Uil agrigentina - è stata che a breve ci sarà un incontro con la curatela per cominciare la trattativa, comunque è loro intenzione trovare la soluzione per chiudere con l'affitto. Nel corso della discussione sono stati sollevati i problemi "classici" di questa azienda: passaggio di tutto il personale in AICA con l'unico contratto possibile, CCNL Gas Acqua; problematiche sulla sicurezza ( parco macchina ect); riorganizzazione aziendale di cui non abbiamo notizie. Sul passaggio di tutti i lavoratori in AICA ci hanno risposto che al di là della trattativa con la curatela è previsto che tutti i lavoratori passeranno in AICA con il CCNL acqua gas per tutti i lavoratori. Sulla riorganizzazione aziendale aspettano ancora la consegna del lavoro della ditta esterna incaricata. Sugli inquadramenti contrattuali ci hanno risposto che, vista la situazione, bisogna avere ancora pazienza. Sulla riorganizzazione le OO.SS. hanno chiesto di essere coinvolti, l'azienda ha assicurato il naturale coinvolgimento. L'azienda - continua Manganella - ci comunica che il prossimo incontro si terrà subito dopo la discussione che avrà con la curatela fallimentare. In ogni caso entro l'ultima decade di luglio. La volontà è quella di far decollare AICA, portarla a gestione normale. Il presidente Provvidenza, sollecitato, ha detto che è auspicabile che il prestito dei comuni diventi finanziamento dell'impresa senza restituzione".

