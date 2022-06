Ad Agrigento, in occasione dell’uscita del film al cinema di Jurassic World, oggi, venerdì 10 giugno, nei locali del Planetario di Agrigento, lungo la statale 118 in contrada Borsellino, alle ore 18 la mostra Akrasauro ha organizzato una manifestazione pertinente al film e ai suoi contenuti. L’ingresso costa 2 euro. Per prenotarsi tramite whatsapp scrivere al numero 339 65 55 607 o alla e – mail akrasauro@gmail.com .

