Agrigento, la strage dei gatti provocata da un branco di randagi

I gatti trovati morti nelle vicinanze della Piazza Trinacria a San Leone. Interviene Roberta Lala, assessore comunale con delega alla Tutela degli animali. “Alcuni cittadini mi hanno personalmente segnalato la presenza di carcasse di gatto – afferma -. In un primo momento avendo pensato si trattasse di avvelenamento ho invitato i cittadini a non richiedere la rimozione delle carcasse, al fine di analizzarle, e mi ero nello stesso tempo messa in contatto con i carabinieri. Stamattina mi sono recata sul luogo dove erano presenti in punti sparsi 5 carcasse di gatto. Sul luogo insieme a me erano presenti i vigili urbani, ed i medici veterinari Asp, al fine di comprendere le motivazioni dei decessi. I medici veterinari hanno riscontrato morsi verosimilmente di cani, alcuni gatti erano palesemente sbranati, altri in un primo impatto sembravano illesi, ma analizzandoli attentamente vi erano parecchi fori nella pelle riconducibili ad un azzannamento”.

Il referto dei medici veterinari avrebbe attestato ferite lacero contuse da morso. “Nella mattinata ho avuto modo di ascoltare i cittadini presenti sul luogo – continua ancora l’assessore Lala -, i quali mi hanno informata della presenza di un furgone bianco, dal quale sono stati abbandonati tre cani, circa una settimana fa. I cani per loro natura sono esseri socievoli, buoni ed amorevoli, non per caso sono i migliori amici dell’uomo. Mi viene personalmente difficile immaginare dei cani che uccidono i gatti, molto probabilmente questi cani hanno vissuto in un ambiente non consono, o peggio sono stati addestrati ad aggredire gli altri animali, la colpa non è loro”.

“E’ stato dato mandato di catturali ed ospitarli al canile Sigma di Siculiana, già stasera uno e’ stato catturato e si sta lavorando per catturare gli altri due – conclude -. Questi cani non verranno comunque abbandonati, andrò personalmente a trovarli per prendermi cura di loro. Tra questi cani dalle foto che mi sono state inviate ho visto che una ha le mammelle gonfie, per cui vi prego se in quella zona avvistate dei cuccioli riconducibili alla mamma di informarmi immediatamente”.

