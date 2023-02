Agrigento, la tribuna dello stadio Esseneto si chiamerà Mimmo Gareffa

Ad Agrigento sabato prossimo, 4 febbraio, allo stadio Esseneto, alle ore 15:30, in occasione del 20esimo anniversario della morte, la tribunale centrale sarà intitolata, con la collocazione di una targa, a Domenico Gareffa, benemerito dello sport agrigentino. Ecco la motivazione addotta dall’amministrazione comunale: “Pubblico riconoscimento al Professore Domenico Gareffa, benemerito dello sport agrigentino, per aver svolto un ruolo importantissimo per la crescita dello sport nella nostra città e per aver costituito un esempio per i giovani agrigentini e per le generazioni future, con l’intitolazione, a suo nome, della tribuna centrale dello Stadio Comunale “Esseneto”.

