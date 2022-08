Agrigento, la Valle dei Templi la più visitata in Sicilia

Tra tutti i turisti che a Ferragosto, 14 e 15, domenica e lunedì, sono stati in Sicilia, più di un quarto ha visitato la Valle dei Templi ad Agrigento. Record. Primato. Così emerge da un consuntivo ad opera dell’assessorato regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, che ha rilevato il numero degli ingressi in 61 “luoghi della cultura” nell’isola. E dunque, nel dettaglio: su 37.237 visitatori che hanno affollato parchi archeologici e musei, in 9.953 hanno passeggiato lungo la via Sacra tra i templi di Giunone, Concordia e di Ercole. Il teatro antico di Taormina è al secondo posto della classifica con 6.715 ingressi. Terzo e l’Orecchio di Dionisio di Siracusa, una grotta artificiale sotto il teatro greco, con 4.262 visitatori, poi l’area archeologica di Selinunte, con 2.855, e poi l’area archeologica di Segesta, dove sono entrate 2.258 persone. In generale, in Sicilia si è riscontrato un incremento di presenze turistiche del 7,82% rispetto al 2021. Dei 37.237 turisti in Sicilia a cavallo tra 14 e 15, sono stati 18.405 quelli di domenica 14 e 18.832 quelli di lunedì 15. L’assessore Alberto Samonà sottolinea: “Il grande afflusso di visitatori è stato reso possibile grazie anche all’impegno dei lavoratori dei Beni culturali che hanno garantito, come sempre, le aperture dei siti”.

