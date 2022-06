Agrigento: "La Ztl in via Atenea deve essere eliminata in alcune fasce orarie"

Una nuova proposta in aiuto degli esercizi commerciali di Via Atenea arriva dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Gerlando Piparo: “Invito l’Amministrazione attiva a prendere in considerazione l’apertura di via Atenea al transito veicolare nelle ore pomeridiane, dalle 13:00 alle 16:30/17:00, una fascia oraria che nulla impatterebbe sulla giusta e condivisibile finalità dell’istituzione della ZTL, ma che consentirebbe agli agrigentini di attraversare più agevolmente il centro cittadino e di generare un maggiore afflusso di frequentatori nella via in cui sono concentrati la maggior parte dei negozi e delle attività commerciali.

Sarebbe una piccola agevolazione nei confronti dei tanti esercenti agrigentini che tentano di risollevarsi dagli effetti disastrosi della pandemia di coronavirus”.

