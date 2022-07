Agrigento, le fogne di San Leone, una storia senza fine

Ad Agrigento, a San Leone, ricorrono irrisolti ormai da tempo sversamenti fognari quando piove e quando non piove, soprattutto lungo il Viale delle Dune. In proposito interviene il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Giovanni Di Caro, che afferma: “Oltre al pericolo per la salute pubblica si aggiungono anche i danni di immagine per gli operatori turistici che, dopo due anni di pandemia, sperano nella ripartenza estiva. A San Leone la pessima gestione delle acque nere sarebbe provocata, da oltre un decennio, dai lavori di ricostruzione della condotta del Villaggio Mosè, impiegando tubi con diametro inferiore rispetto al passato e che, quindi, non sarebbero in grado di smaltire correttamente una maggiore portata di liquidi in ingresso. Chiedo verifiche tecniche. E poi rilevo che, nonostante i miei numerosi appelli, nulla ha fatto il governo Musumeci sui depuratori, sul trattamento delle acque reflue e sulla rete fognaria agrigentina”.

