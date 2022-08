Agrigento, le notti insonne di tante famiglie per colpa...della movida

Musica ad alto volume in alcuni locali della frazione balneare di San Leone, e in una discoteca nei pressi di Cannatello. Dopo le chiamate al 112, ad effettuare più interventi, nel corso degli ultimi giorni, soprattutto lo scorso fine settimana, sono stati i poliziotti della sezione Volanti, e i carabinieri del nucleo Radiomobile, che hanno fatto spegnere subito gli impianti sonori, e hanno identificato titolari e gestori dei locali della movida. Non sono esclusi provvedimenti a loro carico: fuori orario la musica deve necessariamente essere spenta, e senza creare disturbo. Le forze dell’ordine continueranno anche nei prossimi giorni ad effettuare controlli dello stesso genere.

