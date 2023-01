Ad Agrigento, in via Imera, è accaduto che una coppia di Porto Empedocle ha litigato in automobile Poi lui, di 43 anni, ha aggredito e picchiato violentemente lei, di 30 anni. La donna è stata soccorsa dai Carabinieri in pattugliamento nei pressi della Posta Centrale, e condotta in ospedale con un’ambulanza. I medici le hanno diagnosticato escoriazioni, contusioni e un trauma facciale multiplo al viso. Si è riservata di sporgere denuncia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA