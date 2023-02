Agrigento, multata l'auto dei "Volontari di strada"

Ad Agrigento l’automobile utilizzata dall’Associazione dei Volontari di strada, impegnata in via Orfane, zona a transito limitato nel centro storico, a distribuire sacchetti di alimenti ad alcune famiglie indigenti, è stata multata dai Vigili urbani. La presidente dell’Associazione, Anna Marina, ha scritto sui social: “E’ una sanzione che pesa sulle spalle di un’associazione che vive unicamente di contributi dei cittadini e che è vista come ingiusta tanto che i ‘Volontari’ hanno chiesto un incontro al primo cittadino, Franco Micciché. Vorremmo capire perché tanta ferocia contro i Volontari di strada, che, senza orari o festività, portano una boccata di ossigeno alle famiglie, che vivono un quotidiano di stenti e miseria. Ad ogni modo, chiederemo un pass di accesso a tutte le vie, disastrate o privilegiate, ma non possiamo che rammaricarci per quanto accaduto, soprattutto perché ci trovavamo in via Orfane unicamente per consegnare ai cittadini dei sacchetti di spesa e a bordo di un mezzo che aveva i nostri adesivi ben visibili sulle fiancate”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA