Agrigento, niente avviso pubblico per avviare i centri estivi: Gerlando Piparo interroga il sindaco Micciché e l'assessore Vullo

"Manca ormai poco più di un mese all'inizio del nuovo anno scolastico ed il comune di Agrigento non ha ancora provveduto a pubblicare l'avviso per consentire al terzo settore, come recita, il bando del Ministero della Famiglia, di organizzare i centri estivi".

Parola e musica del capogruppo di Fdi al Consiglio comunale, Gerlando Piparo che prosegue: "Il comune di Agrigento è finito nell'occhio del ciclone, lo scorso anno, perché ha impiegato i fondi per acquistare dei SUV, una vicenda che ancora non è finita anche se la Corte dei conti ha chiesto la restituzione dei fondi. Proprio in virtù di questa vicenda, pensavo che quest'anno, l'amministrazione comunale ed l'assessore al ramo,ed in particolare i responsabili del procedimento dell'ufficio servizi sociali . Si sarebbero dovuti adoperare per pubblicare in tempo l'avviso pubblico ed invece siamo ancora in attesa. Tutto ciò non fa che indispettire l'opinione pubblica e creare disaffezione verso la politica. Ho incontrato diversi genitori, i quali hanno manifestato il loro malcontento e disappunto per il ritardo, ci sono delle associazioni pronte ad organizzare le tre settimane di centri estivi, ma come detto bisogna accelerare i tempi perché l'inizio della scuola è dietro l"angolo. Chiedo al sindaco, ed all'assessore Marco Vullo di agire con assoluta solerzia e di provvedere, tramite gli uffici preposti, a pubblicare l'avviso e consentire ai ragazzi di trascorrere gli ultimi giorni di vacanza in allegria e di conseguenza consentire a tante famiglie di non crearsi il problema a chi lasciare i figli per andare al lavoro. Negli altri comuni siciliani che hanno ricevuto i fondi dal Ministero i centri estivi sono già cominciati ed altri avranno inizio subito dopo il Ferragosto. Il comune di Agrigento è uno dei pochi ad essere rimasto fermo e tutto ciò non è possibile ne tantomeno giustificabile, soprattutto, alla luce di quello che è successo l'anno scorso".

