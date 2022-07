Agrigento, "Oltre la metà dei tamponi effettuati risulta positivo"

"Oltre la metà dei tamponi effettuati risultano positivi, il 55 per cento. La situazione del Covid continua ad essere allarmante in provincia di Agrigento”. Lo dice nel consueto punto settimanale il commissario straordinario dell’Asp, Mario Zappia. “Per fortuna i numeri dei ricoverati in ospedale sono contenuti – continua Zappia -. Questo vuol dire, e mi preme sottolinearlo, che il tanto discusso vaccino alla fine ci protegge dalla malattia. Adesso ci aspettiamo che, dopo il picco, il trend cominci a scendere, ma dovremo sicuramente attendere la fine di luglio. L’invito a tutti i cittadini è quello di indossare la mascherina”. Sul fronte delle vaccinazioni Zappia precisa che “solo in una settimana sono state 532 le somministrazioni, di cui 210 terze dosi, e 278 quarte dosi riservate ai più fragili”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA