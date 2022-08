Agrigento omaggia Tony Cucchiara

Agrigento omaggia uno dei suoi artisti più illustri intitolandogli uno spazio nel centro storico di Agrigento: la giunta comunale ha deliberato di intitolare a Tony Cucchiara, morto il 2 maggio del 2018, il piazzale sovrastante la Porta dei Saccajoli in Via Empedocle. Nella motivazione si legge: “Artista eclettico, nel corso della sua lunga e variegata carriera è stato cantante, uomo di teatro e autore firmando musical e programmi televisivi di successo: uno dei più grandi autori siciliani che va ricordato per l’amore con il quale ha rappresentato in teatro la nostra terra”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA