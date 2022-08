Agrigento, paziente muore in ospedale, a giudizio direttore sanitario e primario

Sono accusati di omicidio colposo per avere provocato la morte di un paziente di 83 anni, Carmelo Cimino, morto il 22 ottobre del 2015 al “San Giovanni di Dio”, a causa di un batterio contratto in ospedale. Il Gip del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha respinto la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica, e disposto l’imputazione coatta del direttore sanitario del presidio ospedaliero Antonello Seminerio, e dell’allora primario del reparto di Medicina, Giuseppe D’Anna.

L’anziano si presentò al pronto soccorso insieme al figlio, il 2 settembre del 2015, per delle gravi patologie pregresse. Cimino venne trasferito in Medicina, e con il passare dei giorni, le sue condizioni si sono aggravate. Gli è stata fatta la Tac al torace che ha evidenziato un’infezione da germi in corso. Il 22 ottobre l’uomo è morto, e i familiari decisero di presentare denuncia.

