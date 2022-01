Agrigento, perde il controllo dell'auto e finisce nel fiume: salvo

Ha perso il controllo dell’auto, finendo giù in un burrone a pochi metri dal corso del fiume, per poi ribaltarsi. L’incidente stradale si è verificato lungo la strada che da Porta Aurea porta a Villaseta, a poche decine di metri dalla clinica “Sant’Anna”.

Sono stati alcuni automobilisti in transito a dare l’allarme. Sul posto sono arrivate due ambulanze, e i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. I soccorritori hanno raggiunto l’auto, una Hyundai, e hanno estratto l’uomo rimasto bloccato nell’abitacolo.

Il malcapitato è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” per le cure necessarie. Non versa in pericolo di vita. Ad occuparsi dei rilievi gli agenti della squadra Infortunistica della polizia Municipale.

