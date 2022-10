Agrigento, pompa di carburante impazzita: automobilisti fanno il pieno. Non ci sono videocamere

Ad Agrigento, a San Leone la sera di mercoledì scorso è impazzito un distributore di carburante self service, e tanti automobilisti in fila hanno ritenuto “cosa buona e giusta” riempirsi il serbatoio gratis con complessivi 3mila litri, per un valore di circa 5mila euro. Ebbene, al contrario di quanto inizialmente prospettato, i ladri non saranno identificati e costretti a pagare la benzina. Infatti, le telecamere di video-sorveglianza sul posto si sono rivelate non funzionanti.

