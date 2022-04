Agrigento, fa il bagno a Punta Bianca e scompare tra le onde: annega un 25enne

È stato ritrovato senza vita il 25enne agrigentino, Raimondo Di Malta, originario di Lampedusa e residente a Fontanelle, che da ieri pomeriggio risultava disperso in mare ad Agrigento. Insieme ad altri due amici si era allontanato a nuoto dalla spiaggia a Punta Bianca, ma quando i tre hanno deciso di rientrare il 25enne si è trovato in difficoltà ed è sparito tra le onde. Immediate sono scattate le ricerche di Capitaneria di porto e Guardia di finanza. Intorno all’1.30 il tragico esito: il corpo senza vita del ragazzo è stato recuperato al largo della costa dai militari delle Fiamme gialle.

