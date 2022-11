Ad Agrigento, in via Pirandello, nel centro storico, è accaduto che tre malviventi, a volto scoperto e armati di coltello, hanno rapinato un locale di ristorazione. Hanno minacciato il titolare e hanno intimato la consegna dei soldi in cassa, appena 50 euro, anche perché il colpo è stato commesso intorno alle ore 19. Indagini sono in corso anche avvalendosi di eventuali video registrati da telecamere di sorveglianza.

