Agrigento, rissa in un centro di accoglienza per minori

Ad Agrigento, in via Picone, nottetempo, è accaduto che in un Centro d’accoglienza per minori non accompagnati si è scatenata una violenta rissa, anche tra lanci di sedie e colpi di bastone. Quattro minorenni sono stati denunciati a piede libero alla Procura per i minorenni di Palermo per l’ipotesi di reato di rissa. Gli stessi quattro hanno subito ferite e sono stati soccorsi all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Prognosi fino a 30 giorni. Sul posto, per restituire ordine e sicurezza, hanno lavorato i poliziotti della Squadra Volanti.

