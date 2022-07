Agrigento, rompe il vetro di una profumeria e si ferisce alla mano: arrestato

Ad Agrigento i poliziotti della Squadra Volanti hanno arrestato un immigrato dalla Tunisia di 36 anni, Hassan Nabil, già autore di diversi furti e danneggiamenti in città. Lui, al Viale della Vittoria, ha rotto il vetro di una profumeria, si è ferito, ha tentato il furto, ma è stato colto in flagranza di reato dai poliziotti e arrestato. E’ stato condotto in ospedale per le cure mediche necessarie. Pochi giorni addietro ha rubato un portafogli dentro un furgone posteggiato in via Pirandello per lo scarico di merce.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA