Agrigento, ruba portafogli, tunisino nei guai

Ad Agrigento un immigrato dalla Tunisia di 31 anni, H N sono le iniziali del nome, domiciliato in città e già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento per furto. Lui, nel centro storico, ha rubato un portafogli da dentro un furgone, con circa 500 euro all’interno, approfittando della distrazione del proprietario intento a scaricare della merce in un negozio in via Pirandello. I Carabinieri della Compagnia di Agrigento, grazie anche alla visione dei video delle telecamere di sorveglianza, hanno identificato e rintracciato l’africano poco più tardi nella zona di piazza Ravanusella. E’ stato recuperato il bottino.

