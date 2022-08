Agrigento, sequestrata area adibita a discarica di rifiuti di ogni genere

Ad Agrigento, a Villaseta, in contrada “Fondacazzo”, i Carabinieri hanno sequestrato un’area di circa 150 metri quadrati adibita a maxi discarica di rifiuti di ogni genere, in particolare urbani non differenziati. I militari sono impegnati ad indagare per risalire al proprietario del fondo e agli incivili che hanno alimentato la discarica. Il sequestro rientra nelle attività dell’Arma a tutela dell’ambiente e di contrasto al fenomeno degli abbandoni incontrollati di rifiuti. La presenza di tale discarica è stata denunciata pochi giorni addietro dal vice presidente provinciale del Codacons di Agrigento, Giuseppe Di Rosa.

