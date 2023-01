Agrigento, si costruisce un nuovo teatro nell'area archeologica

La creazione di una seconda location nel cuore dell’area archeologica, da destinare a spettacoli e concerti ben presto sarà realtà grazie alla Fondazione del Teatro Valle dei Templi. E' ormai tutto pronto per l'apertura del cantiere, ma il via libera avverrà solo dopo la nomina del nuovo Sovrintendente ai Beni Culturali.

“Il progetto è molto ampio ed articolato – dice il presidente della Fondazione Teatro Valle dei Templi, Enzo Bellavia (nella foto) – Infatti, miriamo al recupero ambientale di un’area del Parco Archeologico in passato già cementificata e poi ripristinata, nella quale non si troverebbero più reperti ma solamente le fondamenta di alcuni fabbricati abusivi poi demoliti. Dunque un’area strategica che potrebbe essere messa a disposizione per eventi che non richiamano le folle dei grandi concerti, infatti, per i concerti di forte richiamo usufruiremo sempre del “Teatro Valle dei templi” di Piano San Gregorio".

Il progetto del nuovo teatro modulare è stato redatto dallo “Studio Alfa Progetti” dell’architetto Alessandro Carlino e per le normative di sicurezza dalla “Tecnologica Service” dell’ingegner Benito Macchiarola, e prevede una componente fissa, ma che può essere sempre smontata, per un totale di cinquecento posti e una platea di 2500 posti a sedere. Il totale dell’investimento da parte della Fondazione sarebbe di circa due milioni di euro, interamente coperto con fondi economici privati.

