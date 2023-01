Agrigento, si recupera la via Rosario Di Salvo

Ad Agrigento, al Villaggio Mosè, sono in corso i lavori di recupero del manto stradale in via Rosario Di Salvo, tra scarifica, rimozione dello strato preesistente e poi posa del bitume. In proposito il sindaco, Franco Miccichè, e l’assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato, affermano: “Abbiamo realizzato un piano relativo alle manutenzioni stradali incentrato soprattutto su asfaltatura completa di strade e sistemazione di marciapiedi. E lo stiamo facendo con i vari finanziamenti ottenuti dalla Regione e dal Ministero, ma anche con le somme provenienti dagli introiti dei condoni edilizi e dei permessi di costruire. Ringraziamo il consigliere Gerlando Piparo per la disponibilità a seguire ogni fase dei lavori, e per il prezioso contributo nell’interloquire con gli abitanti e garantire agli uffici il corretto svolgimento dei lavori fino alla stesa della bitumazione”.

