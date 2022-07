Agrigento, si riqualifica il boschetto delle Dune

Riqualificazione del “Boschetto delle Dune” in San Leone

Stipulata stamane la consegna/convenzione tra il Demanio Marittimo, rappresentato dalla dott.ssa Olimpia Campo, il Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale rappresentato dal dott. Bartolomeo Scibetta e il comune di Agrigento rappresentato dall'Ing. Alberto Avenia.

Il documento sottoscritto prevede la riqualificazione ambientale e naturalistica del “boschetto”, adesso possibile grazie alla collaborazione fattiva tra gli uffici dello Sviluppo Rurale e Territoriale (ex azienda foreste demaniali), il Demanio Marittimo ed il Comune di Agrigento che, ognuno per la propria parte, contribuiranno a rendere fruibile e vivibile il sito.

Erano presenti con me l’assessore Valeria Proto ed il consigliere Simone Gramaglia che ringrazio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA