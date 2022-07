Agrigento, sosta selvaggia: pioggia di multe

Auto sulle strisce blu senza park-card, parcheggiate nei posti disabili, in divieto di sosta e lungo la via Atenea negli orari di apertura dei negozi. Nuova “pioggia” di multe per la sosta selvaggia nel centro di Agrigento, ieri mattina, ad opera degli agenti della polizia Municipale, fra piazzale Aldo Moro, Porta di Ponte e il salotto cittadino. Ben 25 le contravvenzioni elevate nell’arco di pochi muniti.

E fra le auto anche una Maserati che è stata contravvenzionata per l’ottava volta in circa due mesi, lasciata in divieto di sosta lungo il salotto cittadino. Ogni giorno è sempre la stessa storia in centro città, con tanti automobilisti a violare le più basilari regole del Codice della strada.

