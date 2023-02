Agrigento, spedizione punitiva contro un 14enne, indagini in corso

Ad Agrigento indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri e la Procura ha avviato un’inchiesta per il reato di lesioni personali in concorso a seguito di una denuncia presentata dal padre di un ragazzino di 14 anni che sabato scorso, nelle ore della movida, è stato brutalmente picchiato da un gruppo di altrettanto minorenni in via Pirandello e poi in discesa Empedocle dove l’intervento di alcuni passanti ha scongiurato il peggio. Il 14enne è stato soccorso in ospedale per ferite giudicate guaribili in 8 giorni. La sua “colpa” (tra virgolette) è stata quella di avere scritto un commento ironico su un taglio di capelli in una chat di WhatsApp. E’ stato già denunciato alla Procura dei minori un minorenne di 14 anni di Favara.

