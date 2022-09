Agrigento, sulla strada della legalità tracciata da don Pino Puglisi e Rosario Livatino

Sabato 17 settembre alle 17:30, presso il Giardino Porta di Ponte di Agrigento, si terrà l’evento commemorativo in ricordo di Padre Pino Puglisi e del Giudice Rosario Livatino, assassinati dalla mafia.

Due uomini dai grandissimi valori etici, accomunati dalla fede viva, uniti anche dal barbaro assassinio che ha finito con il trasformare la loro morte in un atto di vita, ponendosi come significativi esempi di estremo sacrificio in difesa della legalità e della cultura dell’antimafia.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Emanuela Loi di Agrigento e dal sindacato della Polizia di Stato Silp Cgil Agrigento.

Interverranno Vito Alagna (componente della Associazione Emanuela Loi), Enza Ierna (presidente Comitato Dante Alighieri di Agrigento), Salvo Grech (segretario provinciale generale Silp Cgil Agrigento) Graziella Luparello (Gip presso il Tribunale di Caltanissetta), Gaetano Augello (docente di Rosario Livatino al Liceo Classico Ugo Foscolo di Canicattì), Roberto Cilona (vice questore, capo della Dia di Agrigento), Pietro Sicurelli (responsabile provinciale Agende Rosse Paolo Borsellino), don Gero Manganello (custode "Reliquie Beato Livatino"), Maria Giuseppina Terrasi (giornalista). La manifestazione sarà coordinata da Enzo Alessi, regista e scrittore. L’illustrazione che presenta l’evento è di Greta Tabone, mentre alla manifestazione collabora Radio Vela.

